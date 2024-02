Madame Thérèse Dubé Philibert 1926-2023

Au Centre d’hébergement de Montmagny (Foyer d’Youville), le 5 décembre 2023, à l’âge de 97 ans, est décédée madame Thérèse Dubé, épouse de feu monsieur Ghislain Philibert. Originaire de Tourville, elle était la fille de feu dame Zélire Madore et de feu monsieur Auguste Dubé. Elle a demeuré de nombreuses années à Baie-Comeau et à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Elle était la mère de : Alain (Chantale Bergeron), feu Bruno (Barbara Méthot) et feu Christiane Philibert; elle laisse ses petits-enfants : Patrick (Audrey Castonguay), Sarah et Simon Philibert (Patricia-Christine Kirouac); ses arrière-petits-enfants : Noah et Élisabeth Philibert, ainsi que Théodore Philibert.

Elle est allée rejoindre tous ses frères et soeurs. De la famille Philibert, elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Céline (feu Roland St-Laurent) et ses beaux-frères Jean-Marc (Russel Bouchard) et Gaétan (Lise Harrisson).

Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines des familles Dubé et Philibert ainsi qu’autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’Hébergement de Montmagny (Foyer d’Youville) pour leur accompagnement, leurs attentions et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 http://www.cancer.ca/fr-ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 27 janvier, jour des funérailles à compter de 9 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le 27 janvier 2024 à 11 h en l’église Cap-Saint Ignace. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sutton.

Pour renseignements ou messages de condoléances : De la Durantaye et Fils 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec