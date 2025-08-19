Madame Thérèse Duval Caron 1926-2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 13 juillet 2025, à l’âge de 98 ans, est décédée madame Thérèse Duval épouse de feu monsieurJean-Baptiste Caron. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Native de Saint-Roch-des-Aulnaies, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Fournier et de feu monsieur Adélard Duval.

Elle était la mère de : Francine (Gilles Côté), Denis (Andrée Bélanger), Cécile (Gaétan Pelletier), Robert (Lise Deschênes), Suzanne (Robert Chouinard), Clément (Dorothée Bélanger), François (Chantal Sénéchal), Florence (Dominique Dubé), feu Hélène (Nadine Gaudreau) et Gaétan (Sylvie Lord) ; la grand-mère de 28 petits-enfants et de 50 arrière-petits-enfants, ainsi que 3 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Raymond (Eugénie Bérubé), feu Marcellin (Gertrude Morin), Simone, feu Guy (feu Simone Morin), Carmelle (feu Jean-Luc Duval), feu Yvon (Marie Joncas), Richard (Ghislaine Bourbeau) et Gaston Duval (Louise Caron) ; de la famille Caron : feu Gérard, feu Anne-Marie (feu Amédée Préfontaine), feu Jeanne (feu Maurice Deschênes), feu Eugène (feu Marcelle Brodeur), feu Paul (feu Yvette Robitaille, feu Bibiane Caron), feu Adélia, feu Irène (feu Jérôme Houle), feu Patrice (feu Thérèse Gagnon) et feu Victoire. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressées aux équipes du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et de La Maison d’Hélène, pour leur chaleur humaine, leur soutien, les délicates attentions et la grande qualité des soins prodigués.Veuillez compenser l’envoi de fleurs par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org ou à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2 Pl. de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, chemin du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 22 août de 19h à 21h, le samedi 23 août à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 23 août 2025 à 11h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial« sous les étoiles ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.