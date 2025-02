Madame Thérèse Roy Rioux (18 novembre 1933 - 3 février 2025)

Après trois hospitalisations dans un court laps de temps, maman a pris la décision de recevoir des soins palliatifs de fin de vie. Thérèse était mariée à Roland Rioux (décédé en mars 1985).

Le 3 février 2025, elle s’est éteinte à l’âge de 91 ans et 2 mois à l’Hôpital de Montmagny. Elle demeurait à Saint-Vallier dans sa maison natale.

Elle avait trois enfants, Julie (Patrice Doiron), Johanne (Gilbert Dumont) et Francis. Ses petits-enfants, Audrey et Raphaël, Stéfanie et Michael.Ses arrière-petits-enfants, Chloé et Théo.Marie-Claire, sa sœur, est décédée le 28 janvier 2025.

La famille accueillera parents et amis à la salle multifonctionnelle (église) de Saint-Vallier le vendredi 2 mai 2025 entre 13h00 et 14h30. Suivra une courte cérémonie. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Merci à son amie et confidente Jacqueline qui a été présente depuis de nombreuses années.

La famille désire remercier les médecins, le personnel infirmier ainsi que les préposés du 3e (chirurgie/gériatrie) et de l’urgence pour les soins prodigués et leur bienveillance.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm

