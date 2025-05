Madame Véronique Fortin 1985 - 2025

À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 14 janvier 2025, à l’âge de 39 ans, Véronique est décédée, entourée de l’amour de sa famille et de ses amis(es). Originaire et ayant passé sa jeunesse à L’Islet-sur-mer, elle a vécu plusieurs années à Montréal avant de terminer sa vie à Beloeil.

Elle laisse dans le deuil, son conjoint Jonathan Daoust, ses enfants adorés, Edmondet Claire; ses parents Alberte Caron et Alain Fortin; sa sœur et son beau-frèreMarie-Hélène Fortin et Jean-Philippe Descent; la conjointe d’Alain, Nicole Ouellet et le grand ami d’Alberte, Daniel Savard; ses beaux-parents, Lyne Poitras et Normand Daoust (Rena Schertzer), son beau-frère et sa belle-sœur, Éric Daoust et Nathalie Paquet ainsi que leurs enfants : Tristan, Raphaël et Zachary.Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, autres parents, les élèves à qui elle a enseigné, sans oublier ses précieux amis(e)s et ses collègues de travail, qui l’ont soutenue de milles et une façons tout au cours de son cheminement dans la maladie. Un sincère merci à tous et toutes.De chaleureux remerciements sont aussi adressés à l’ensemble de l’équipe de la Maison Victor Gadbois de Beloeil, pour leur soutien, leur dévouement et toute l’aide apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au « Go fund me Véronique Fortin » pour venir en soutien à ses enfants. Il est possible de le faire en cliquant sur ce lien : Soutenir la famille de Véronique.Les membres de sa famille vous accueilleront sous un chapiteau le samedi 24 mai 2025 à compter de 12h30, sur le terrain du domicile de son père, au 278, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet. Une célébration à son image, pour honorer et commémorer la vie de Véronique y aura lieu ce même jour à 15h30. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial de L’Islet.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.