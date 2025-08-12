Madame Yvette Gaumond 1947 - 2025

Au Centre d’accueil Saint-Joseph de Lévis, le 29 juillet 2025, à l’âge de 78 ans, est décédée madame Yvette Gaumond, épouse de monsieur Bertrand Dion, fille de feu madame Gilberte Gagnon et de feu monsieur Damécil Gaumond. Elle demeurait à Lévis.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Geneviève, Jérôme (Geneviève Mercier) et Mathieu ; ses petits-enfants : Arianne, Félix, Samuel, Lia et Gabriel ; son frère : Gilles (Michèle Carignan) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : André (Nicole Gagnon), Denise (Guy Asselin), Raymond (Lise Fortin), Gilbert (Hélène Auclair), Solange, feu Jacques (Monique Caron), feu Suzanne (Gilles Robin), feu Lucille et Pierre Dion (Isabelle Gagné), ses filleuls Catherine Gaumond et Frédéric Asselin ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.

La famille recevra les condoléances à la Coopérative funéraire des Deux Rives, Centre funéraire d’Aubigny 154, Rue du Mont-Marie, Lévis G6V 8X1 le dimanche 24 août 2025, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h. Une cérémonie sera célébrée au salon le même jour à 15 h. La mise en terre aura lieu au cimetière du Mont-Marie le lundi 25 août à 9 h 30. La famille tient à remercier le personnel du Centre d’accueil Saint-Joseph de Lévis et celui de l’unité Gériatrique de courte durée de l’Hôtel-Dieu de Lévis dont la Dre Roussy pour leur bienveillance et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

