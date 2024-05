Cher papa,

Il y a déjà quatre longues années que tu nous as quittés. Nous vivons un jour à la fois, en ayant une pensée pour toi à chaque instant. Tu nous manques un peu plus chaque jour. Continue de veiller sur nous. On t’aime à l’infini et plus encore.

Ta conjointe Marie Josée (ses 4 filles), ta fille Maude et ton petit fils Mayssen, ton fils Marc Antoine, ta mère Lucille, ta sœur Colombe, ton frère Sébastien ainsi que la famille et les ami(e)s