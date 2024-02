Monsieur Alain Bourgault 1951-2024

À l’Hôpital de Montmagny, le 1er janvier 2024, à l’âge de 72 ans, est décédé monsieur Alain Bourgault, époux de madame Charlène Chouinard. Fils de feu dame Florence Deschênes et de feu monsieur Lionel Bourgault, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (François Deladurantaye) et ses petits-enfants adorés : Alexie et Mathias.

Il était le frère de : Lisette (Laval Girard), feu Michel, feu Diane, Jean-François et Bernard (Marlaine Pelletier); de la famille Chouinard : sa belle-mère Yvette Robichaud (feu Charles Chouinard); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Jovette, France (Bertrand Turcotte), Francis (Sara Robichaud).

Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et ses tantes, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Québec 560, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 0B6 ou à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 20 janvier 2024 à compter de 12 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu à la résidence funéraire à compter de 14 h 30 en présence de sa famille et de ses proches. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca

