Monsieur Alphonse Caron 1940 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 21 septembre 2025, à l’âge de 85 ans, est décédé monsieur Alphonse Caron époux de madame Jeanne-Aimée Bélanger. Il était le fils de feu Adélard Caron et de feu Alma Ménard. Il demeurait à L’Islet, secteur de St-Eugène.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Roberto (Guylaine Bélanger), Martin (Dominique Parent) et Normand (Sandra Miville) ; ses petits-enfants : Étienne(Mélissa Bernard), feu Laura, Olivier, Thierry (Justine Lortie), Benjamin (Vivianne Richard) et Samuelle ; ses arrière-petits-enfants : Thomas et Théo Caron. Il était le frère de : feu Louis-Esdras (feu Jeanne-D’Arc Bélanger), feu Patrice (feu Gertrude Paquet), feu S. Denise, feu Robert, feu Gilberte (Noël St-Pierre), feu Louise et Henri (Diane Bélanger) ; de la famille Bélanger, il était le beau-frère de : Jean-Paul (Réjeanne Pelletier), feu Yvon, Noëlla (Yvon Caron), Germain (France Boutin), Conrad, Alain (feu Francine Vaillancourt-Raymonde Faubert), feu Huguette, Desneiges (Marc Bélanger), Marcel et Richard. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.

La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.

https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fabrique de Saint-Eugène, 51 chemin des Pionniers Est, L’Islet (Québec), G0R 2B0.

Les membres de sa famille vous accueilleront le vendredi 10 octobre de 19h à 21h à l’église de St-Eugène de L’Islet ainsi que le samedi 11 octobre de 11h à 14h au même endroit. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 11 octobre 2025 à 14 h à l’église de St-Eugène de L’Islet. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils, 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.