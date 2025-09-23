Monsieur Amable Lord 1939-2025

Une année s’est écoulé depuis ton départ pour une nouvelle vie. Ce repos, tu l’as bien mérité. Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés pour toujours dans nos pensées et dans nos cœurs.

Nous t’aimons tellement. Continues de veiller sur nous de là-haut comme tu le faisais si bien sur cette terre.

Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de monsieur Amable Lord le dimanche 28 septembre 2025 à 10 h 30 en l’église de Saint-Cyrille de Lessard. Merci à tous les parents et ami(e)s qui s’uniront à nous par leur présence ou leurs pensées.

Son épouse Lucette, ses enfants Jean-Pierre, Lucie et sa famille