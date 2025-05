Monsieur André Breton 1947-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 20 mai 2025, est décédé à l’âge de 78 ans monsieur André Breton, époux de madame Céline Noël. Il était le fils de feu dame Germaine Labonté et de feu monsieur Louis Breton. Originaire de Ste-Euphémie, il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la Résidence funéraire Boulanger 31, av. de la fabrique Montmagny le dimanche 1 juin 2025 de 14h à 16h. Une célébration de la parole aura lieu à 16h à la résidence funéraire. La mise en niche des cendres aura ensuite lieu au cimetière de Montmagny.

Outre son épouse, madame Céline Noël, monsieur Breton laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Gilles (feu Rose-Anna Picard), feu Louis-Philippe (feu Réjeanne Giroux), feu Lyse, Normand (Sylvie Bélanger), Jacques (Guylaine Simard), feu Annette, Guylaine (Jocelyn Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Noël : feu Thérèse (feu Alceste Ferante), feu Armand, feu Pauline (Jean-Marie Sénéchal), Normand (Noëlla De Villers), feu Judith (feu Amédée Boulet), Désiré (Thérèse Boutin) et feu Annette (Robert Roy); sa filleule Geneviève Raby ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs parents et amis.

La famille désire remercier le personnel du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) de Lévis ainsi que le personnel de la médecine de jour de l’Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins et l’accompagnement envers monsieur Breton.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital de Montmagny : https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à la Société canadienne du cancer : www.cancer.ca/donsenhommage .

Pour renseignements :(418) 248-1363sans frais : 1 (800) 706-1363messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net via le site Web : www.residenceboulanger.comNotre entreprise est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.