Monsieur André Hudon

10 ans déjà. 10 ans d’absence, 10 ans de long silence. Tu restes dans nos cœurs et continue de vivre à travers nos souvenirs. Accepter de perdre quelqu’un d’aussi cher que toi a été la plus dure épreuve de notre vie. Même ton immense désir de vivre et ta détermination n’ont pu te retenir. De là-haut, continue de veiller sur nous comme tu l’as toujours si bien fait. Tu nous manques beaucoup.

Ta conjointe Fernande, tes filles Anne-Renée (Jocelyn Leblanc) et Marie-Claude (Alain Proulx) tes petits enfants Frédérik, Olivier, Joseph, Éliane et Samuel ainsi que les membres de la famille.