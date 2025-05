Monsieur André Piette 1944 - 2025

À l’Hôpital Chauveau, le 2 mai 2025, à l’âge de 80 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Piette, époux de madame Gilberte Breton, fils de feu madame Yvette Dionne et de feu monsieur Denis Piette. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la Coopérative funéraire des Deux Rives Centre funéraire d’Aubigny 154, Rue du Mont-Marie, Lévis G6V 8X1.com le vendredi 23 mai 2025, de 13 h 30 à 15 h 30. Une célébration de vie se tiendra au salon le même jour à 15 h 30. L’inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée.

Outre sa conjointe Gilberte, il laisse dans le deuil ses enfants : Marc-Antoine (Caroline Mercier) et Mathieu (Karine Nicole); ses petits-enfants adorés : Justine et Alice Piette, William Michaud; son frère Michel; son beau-frère Adrien Breton (Louise Dubé) et sa belle-sœur Jeanne-Mance Tremblay (feu Jean-Pierre Breton), son filleul Dali Berthiaume (Isabelle Blanchette); ses neveux et nièce : Jean-Frédéric, Anik et Marie-Christina Breton; ses cousins et cousines Piette et Dionne sans oublier son grand ami d’enfance Maurice Ragault (Susie Brosseau) et Normand Nadeau (Amy Coulombe) d’une amitié de plus de 50 ans et ce, sans oublier ses anciens collègues de travail de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Enfants d’cœur en visitant leur page facebook ou en donnant au fondationlesenfantsdcoeur@gmail.com. Des formulaires seront disponibles sur place.

