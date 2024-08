Merci du fond du cœur à tous les parents et ami(e)s qui nous ont manifesté leur sympathie lors du décès de M. André Roy survenu le 27 août 2023. Un an déjà que tu es parti, ta mort a laissé un grand vide dans nos cœurs. Tu nous manques énormément. Nous gardons en mémoire ta joie de vivre et ta générosité.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 25 août 2024 à 9 h 30 en l’église Saint-Thomas de Montmagny.

Son épouse Aline et ses enfants, Rosalie, Nadia et Éric