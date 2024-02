Monsieur Antoine Proulx 1943-2024

À La Maison d’Hélène à Montmagny, le 23 janvier 2024, à l’âge de 81 ans est décédé M. Antoine Proulx, époux de Mme Françoise Fournier et fils de feu Rose-Anna Gaudreau et de feu Joseph Proulx. Il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31, av. de la Fabrique Montmagny le vendredi 16 février de 19 h à 21 h et samedi jour des funérailles à compter de 13 h 30.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 17 février à 15h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Annie Anctil), Stéphane (Chantal St-Amant), Annie (Serge Poulin); ses petits-enfants : Maude et Mégane, Roxanne (Audrey-Ann Fournel) et Amélie (Mathieu Rivard), Philippe St-Pierre (Laurence Pelletier); ses arrière-petits-enfants : Auguste et Simone. Il était le frère de : feu André (feu Gertrude Fiset), Louisette (feu Jean-Guy Ringuet), feu Marcel (feu Eliette Fradette), feu Claude (Monique Lamonde), feu Gilles (Rita Laberge), Diane (Bertrand Ouellet). De la famille Fournier, il était le beau-frère de : feu Gaston (feu Aline Coulombe), feu Jacques (Cécile Robin), Jeannette (Roland Nicole); il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène

www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON Pour renseignements: 418 248-1363, sans frais : 1 800 706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net via le site Web : www.residenceboulanger.com entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.