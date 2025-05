Monsieur Armand Giasson 1936 – 2025

Au Centre hospitalier régional du Grand Portage de Rivière-du-Loup, le 29 avril 2025, à l’âge de 88 ans, est décédé monsieur Armand Giasson, conjoint de madame Chantal Berger. Il demeurait à Rivière-du-Loup.

Originaire de L’Islet, il était le fils de feu dame Marguerite Caron et de feu monsieur Édouard Giasson.

Il laisse dans le deuil, son frère et ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : Thérèse (feu Jean-Poitras), Denise (Sœurs du Bon-Pasteur), Albert (Nicole Lévesque), Marguerite (Denis Caron), Éva Bélanger (feu Fernand) et Monique Arbour (feu Yvan).Outre ses parents, il est aussi allé retrouver ses frères et soeurs : Gaston, André, Yvette, Roger, Fernand, Jacqueline et Yvan, leur conjoint(e).

Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Berger, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

Un moment de prières et de recueillement a eu lieu en toute intimité lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de L’Islet.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils (418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.