Monsieur Aubert Roy

Il y a un an, la vie nous apprenait comment elle est fragile. Ton absence est une douleur que le temps n’efface pas. Merci pour tout ce que la vie nous a permis de vivre ensemble. Un doux souvenir de toi restera gravé dans nos cœurs.

À la douce mémoire d'Aubert, une messe anniversaire sera célébrée, en l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies, le dimanche 31 août 2025, à 9h.

Merci à tous celles et ceux qui se joindront à nous pour cette célébration.

Son épouse Claudette Vaillancourt, ses enfants, Sébastien et Mélanie, ses petits-enfants, Émeric-Anthony et Sofia-Rose.