Monsieur Aurèle Poitras 1950-2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 22 mai 2025, à l’âge de 74 ans, est décédé monsieur Aurèle Poitras.

Fils de feu dame Yvette Bernier et de feu monsieur Joseph Poitras, il demeurait à L’Islet. Outre ses parents, il est allé rejoindre, ses frères, Fernand et Alain, sa sœur Ginette.

Compagnon de vie de feu dame Lucia Lebel, il laisse dans le deuil Colombe Lemieux (Denis St-Pierre), fille de celle-ci; son frère Martin, ses sœurs, Laura Gracia et Lucette (Daniel Baizana) et son coco Zack Baizana.

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, ses amis(e)s et collègues chez Amisco, où il a travaillé durant 48 ans.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe, intervenants et bénévole du CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur accueil, leurs attentions, leur soutien et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils99, 7e rueL’Islet le vendredi 30 mai à compter de 12h30. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu ce vendredi 30 mai 2025 à 15h au même endroit. Il sera par la suite incinéré, et ses cendres inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Eugène.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.