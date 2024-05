Monsieur Bertrand Bélanger (1942-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 17 mai 2024 à l’âge de 81 ans est décédé monsieur Bertrand Bélanger, époux de madame Georgette Lapointe, demeurant depuis quelques années à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Damase-de-L’Islet, il était le fils de feu dame Irène Gamache et de feu monsieur Zéphirin Bélanger.

Outre son épouse Georgette, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Doris Houlé), Pearl (Pierre Jean) et Philippe : ses petits-enfants: Daveen (Catherine Dionne) et son père Guy Caron; Arlie et Dylan Bélanger (leur père Pierre Jean), Jasmin et Alexis Bélanger, leur mère Catherine Gamache; son arrière-petite-fille Romy ainsi que sa sœur Lise (feu Phydime Chouinard).

Il était aussi le frère et le beau-frère de: feu Amable (feu Maryleen Lepore), feu Colette (feu Eddy Ricard), feu Jean-Guy (feu Suzanne Blier), feu Hervé (feu Rita Castonguay), feu Denis (Céline Lord), feu Pauline et feu Claude (Noëlla Pelletier); de la famille Lapointe: feu Jocelyn (feu Micheline Jean), Luc (Paulette Lord), feu Gérardine (feu Gilbert Dionne), Ginette (Pierre Pelletier), feu Johanne (Alain Dubreuil), Daniel (Odile Gamache), Guillaume (Danielle Fournier) et Dave (Bibiane Jalbert).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, leur accompagnement et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (pour la recherche), Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou à la Société Canadienne du Cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 http://www.cancer.ca/fr-ca

Selon son désir, une célébration en sa mémoire aura lieu dans l’intimité des membres de sa famille. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Damase.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec