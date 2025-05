Monsieur Claude Anctil 1950- 2025

« Les feuilles tombent, les saisons passent, seul le souvenir est éternel »

À La Maison d’Hélène de Montmagny le 2 mai 2025, à l’âge de 75 ans, est décédé, entouré de l’amour de sa famille, monsieur Claude Anctil, époux de madame Sylvie Gamache. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Originaire de Tourville, il était le fils de feu dame Simone Fournier et de feu monsieur Léopold Anctil.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Hugues Gamache-Anctil (Andréanne Chouinard) et Édith Gamache-Anctil (Frédéric Milliard) ; ce qu’il avait de plus cher, ses petits-enfants adorés : Thomas et Mathieu Anctil ainsi que Hubert Milliard.

Il était le frère et le beau-frère de : feu André, feu Rita (feu Gilles Anctil), Gilles (Lorraine Bard), Jean-Guy (Annette Collin), feu Carmen (feu Jean-Paul Gagné) ; de la famille de feu Pamphile Gamache et de feu Lucille Legros (en secondes noces feu Léonard Robichaud) : Jean-Yves (Fernande Godmaire), Lynne (Jean-Marie Morneau) et Guylaine Gamache (feu Maurice St-Pierre).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces dont ses filleules Pascale Anctil et Marilie St-Pierre, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Dre Valérie Gaudreau de l’Hôtel-Dieu de Québec, à Dre Annie Mercier et aux équipes du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny et de La Maison d’Hélène, pour leur accompagnement bienveillant tout au long du parcours de Claude vers la fin de vie.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils4, ch. du Roy OuestSaint-Jean-Port-Joli le samedi 24 mai à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 24 mai 2025 à 11h30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront inhumées plus tard le jour même au cimetière paroissial de Tourville, selon les volontés de Claude.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.caMaison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.