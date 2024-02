Monsieur Claude Bélanger 1938-2023

Il y a un an, tu nous quittais pour l’au-delà. Nous étions tous près de toi, mais tout à fait impuissants; tes souffrances étaient terminées. Nous n’avons pas oublié ces moments pénibles et ta présence nous manque toujours. S’habituer à ton absence sera toujours difficile, le temps passe mais n’effacera jamais tout l’amour et la joie de vivre que tu as semés autour de toi.

En ta mémoire, une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 21 janvier 2024 à 9 h en l’église de Saint-Damase de L’Islet.

Merci à tous ceux et celles qui se joindront à nous.

son épouse Noéllases enfants Richard, France et les membres de leur famille