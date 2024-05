Monsieur Claude Gaudreau (1936-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 12 avril 2024, à l’âge de 87 ans et 9 mois, est décédé monsieur Claude Gaudreau, époux de feu dame Thérèse Montminy. Il était le fils de feu monsieur Gérard Gaudreau et de feu dame Rose Irma Robin. Il demeurait à Montmagny.

Maison funéraire Laurent Normand

115, rue Saint-Louis

Montmagny (Québec) G5V 1N2

le samedi 11 mai 2024, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny et suivra l’inhumation au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Jeannine Gaudreau (feu Wellie Proulx), feu Jean-Guy Gaudreau (Lucia Moreau), feu Denise Gaudreau (feu Albert Deladurantaye), Huguette Gaudreau (Roger Coulombe), Monique Gaudreau (Fernand Labrecque), feu Ginette Gaudreau (feu André Aubé), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montminy : feu Antonio Montminy (feu Jeanne D’Arc Morissette), feu Simone Montminy, feu Philippe Montminy (feu Louisette Clavet), feu Clara Montminy, feu Jacqueline Montminy (feu Georges Clavet), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

