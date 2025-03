Monsieur Claude Langlois (1944-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 19 février 2025, à l’âge de 80 ans est décédé monsieur Claude Langlois, conjoint de madame Yolande Ouellet. Il demeurait à Montmagny. Il était le fils de feu dame Lucienne Blais et de feu monsieur René Langlois.

Outre sa conjointe Yolande, il laisse dans le deuil sa fille Mireille Langlois (Marc Cloutier), ses deux petites-filles, Alexandra Cloutier (Don McDuff) et Maryse Cloutier (Isaac Bélanger) ainsi que son unique arrière-petit-fils, Nathan McDuff; les enfants de Yolande : Sylvie, Véronique (Bob Gosselin) et Jonathan Doiron (Meggy Leblanc), les petits-enfants qu’il considérait comme les siens : Steven et Mégane Picard, Maélie et Gabrielle « Gaby » Doiron, Élizabeth Gosselin, leur conjoint(e).

Il était le frère et le beau-frère de feu Jean-Paul (feu Madeleine Langlois), Lucille (feu René Fortin), feu Monique (Gilles Proulx), feu Denise, Michel (Nicole Bouchard), Diane (François Proulx), Benoît (Lyne Robin) et Pierre (Paule Dionne); de la famille Ouellet : feu Laurette (feu Raoul Bélanger), feu Rolande, Émilien (Denise Morin), Nicole, Claudette (Julien Pelletier), Francine (Guy Drolet), Charles, Lise (Guy Bérubé), Christian (Odile Samson), Ernest (Louise Joncas), Ginette (Bruno Jean) et Céline (Richard Durand). Sont aussi affligés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel des équipes du département d’oncologie, de médecine de jour et du 2e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs délicates attentions, les soins attentionnés et leur présence chaleureuse. À ses perles d’infirmières qui se sont occupées de Claude, Réjeanne, Sylvie, Josianne, Jacqueline et Dre Michelle Boulanger. Merci du fond du cœur.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneen- ligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. www.cancer.ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 8 mars de 13h à 14h30. Un recueillement en sa mémoire aura lieu en présence des membres de sa famille et de ses proches dès 14h30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec