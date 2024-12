Il y a déjà 2 mois, tu nous quittais pour un lieu où la maladie n’existe pas.

Cher Clément, ton courage est peut-être le plus précieux héritage que tu nous as laissé. À la suite de ton décès, survenu le 1 octobre 2024, la famille désire remercier sincèrement tous ceux et celles qui leur ont témoigné leur sympathie.

Son épouse Denise, ses fils feu Steve et Dany ainsi que les membres de la famille