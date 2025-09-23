Monsieur Conrad Lord

Déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es toujours présent dans nos cœurs et nos pensées. Tous celles et ceux qui t’ont connu auront une pensée pour toi en ce jour du premier anniversaire de ton décès.

Une messe anniversaire sera célébrée en ta mémoire le dimanche 28 septembre 2025 à 9 h 00, en l’église Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet. Parents et ami(e)s sont invités à se joindre à nous ou à s’unir par la pensée pour partager ce moment de recueillement.

Laurette, Odette, Jasmin, Isabelle et tous les membres de la famille