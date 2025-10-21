Monsieur Daniel Bissonnette 1973-2025

Nos remerciements les plus sincères à tous celles et ceux qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de Monsieur Daniel Bissonnette survenu le 5 septembre 2025.

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciées. Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre reconnaissance et les considère comme étant adressés personnellement.

Ses parents Marie-Paule et Maurice, Julie, Yves et Mia.