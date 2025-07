Monsieur Denis Baillargeon 1948-2025

Au Mexique, le 6 juin 2025, à l’âge de 76 ans et 8 mois, est décédé monsieur Denis Baillargeon. Il était le fils de feu monsieur Charles-Eugène Baillargeon et de feu dame Isabelle Guimont. Il était natif de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s à L’église de Saint-Pierre 650, 1ʳᵉ Avenue Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 4B0 le samedi 26 juillet 2025, jour des funérailles, à compter de 12h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église de Saint-Pierre. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Catherine (Antoin) et Léon, ainsi que la mère de ses enfants Anna-Marie Krause, ses petits-enfants : Annabelle, Tristan et Olivia, ses frères et sœurs : Charlotte (Pierre Proulx), Françoise (feu Florian Picard), Andrée (feu Jean-Jacques Bélanger), Jean-Paul (Ghislaine Bélanger), Pauline, Michel (Julie Têtu), Monique (feu Georges Turgeon), Jacques (France Roy), Marc, feu Mario, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Krause, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.