Monsieur Denis Bélanger 1941 - 2025

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le jeudi 29 mai 2025, est décédé à l’âge de 83 ans et 7 mois, monsieur Denis Bélanger, époux de madame Francine Couture. Il était le fils de feu Donat Bélanger et de feu Simonne Thibodeau. Il demeurait à Saint-Fabien-de-Panet.

Le service religieux sera célébré le samedi 21 juin 2025 à 11h en l’église de Saint-Fabien-de-Panet où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L’inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire : Roland Couture & Fils573A, rue Principale Saint-Camille-de-Lellis.

Il laisse dans le deuil son épouse Francine Couture et ses enfants : Patrick, Gratien (Caroline Bourgault) et Michelle ainsi que ses petits-enfants Alexandre (Luc Abel) et Vincent (Laiya Perreault). Il était le frère de : Denise (feu Gilles Roy), Louise, Adonia (Louise Bussières), Diane (feu MarcelGingras), Céline (Denis Boucher), Jean-Noël, Joslyne (Marcel Renaud), Jean-Marc, Donald (feu Marjolaine Cantin, Sylvie Lacroix), Jocelyn (France Guillemette), Marie-Line et feu Jean-Guy. De la famille Couture, il était le gendre de feu Adélard Couture (feu Lumina Nadeau) et le beau-frère de : feu Yvonne-Rosa, feu Yvette (feu Alfred Therrien), feu Aline (feu Adrien Goulet), feu Léo, feu Willie (Marie Lejeune), feu Cécile (feu Fernand Corriveau), feu Eddy et Bernadette (Gilles Bilodeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es).

La famille tient à remercier le personnel de La Maison d’Hélène de Montmagny pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350,avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9.

