Monsieur Denis Caron 1958 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 14 septembre 2025, à l’âge de 67 ans, est décédé monsieur Denis Caron, fils de feu madame Rita Dubé et de feu monsieur Lucien Caron. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Marie-Marthe, Madeleine (feu Jacques Lemieux), Rose-Hélène (feu Émilien Talon), Jean-Guy (France Landry), Paul-Henri (Olivette Talon), feu Léon (Danielle Frégeau), Richard (Aline St-Pierre), feu Cyrille, feu Michel, feu Thérèse (Réjean Landry) et feu Mario. Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Marie-Ève Caron plusieurs autres neveux, nièces et leur famille, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny, Québec).

G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny(Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils,560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 27 septembre à compter de 9 h 30. Selon son désir, un bref moment de recueillement y aura lieu à 11 h 30 suivi de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

