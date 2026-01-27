Monsieur Denis Moreau 1944-2026

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 7 janvier 2026, à l’âge de 81 ans, est décédé monsieur Denis Moreau, époux de madame Suzanne Mercier. Il était le fils de feu dame Yvette Messervier et de feu monsieur Joseph Moreau. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il était le père de : Stéphane, Joël (Marie-Pierre Lessard) et de feu Michaël ; le grand-père de Nathan Moreau. Il était le frère de : Clément (Marie Lachance), Jean-Guy (Huguette Pelletier), Donald (Lucie Mercier), Suzanne (Laurent Asselin) et Gaétan Moreau (Véronique Boulet); de la famille Mercier : Mario (Louisette Simoneau), Gaston (Rachel Gaudreau), Solange (feu Yvon Morin), Réjean (Louise Coulombe), Conrad (Monique Coulombe), Jean-Noël (Lise Deschamps), Réjeanne (Gilbert Lamonde), Lucye (Donald Moreau), Monique (feu André Fortin), Annette (Ghislain Bernier), Yvan (Diane Coulombe), feu Marcel et feu Micheline.

Un grand merci au personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny et à celui de La Maison d’Hélène, pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, rue du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, le samedi 31 janvier à compter de 12h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 31 janvier 2026 à 14h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraire de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou messages de condoléances :

(418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.