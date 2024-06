Monsieur Ferdinand Blais (1962-2024)

À Saint-Paul-de-Montminy, le 14 mai 2024, à l’âge de 61 ans, est décédé monsieur Ferdinand Blais, fils de feu monsieur Gaston Blais et de dame Lorraine Blais. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation.

Il laisse dans le deuil, outre sa mère Lorraine Blais (feu Gaston Blais), ses frères et sœurs : Odile, Marc, Gaston, Fabienne (Jocelyn Gagné), feu Éric et Pascal, ses neveux Philippe Blais et Ludger Blais-Talbot, ainsi ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Paul-de-Montminy, https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-saint-paul/

