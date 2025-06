Monsieur François Lemieux 1955-2024

À l’Hôpital de Montmagny, le 26 décembre 2024, à l’âge de 69 ans, est décédé monsieur François Lemieux, fils de feu dame Emma-Marie Vézina et de feu monsieur J. Edouard Lemieux. Il demeurait maintenant à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et a demeuré la majeure partie de sa vie à Montmagny.

Il était le frère de Réal (Lise Caron), Pierrette et feu Louisette. Il laisse dans le deuil, ses nièces et son neveu : Isabelle (Patrick Soulard) et Mélanie Lemieux (Benoit Fredette); leurs enfants : Amélie, feu Félix, Henri et Antoine ainsi qu’Héloïse; Stéphane et Geneviève Proulx, leurs enfants Alice et Charlotte. Sont aussi affectés par son départ, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es) ainsi que son parrain d’adoption, monsieur Réjean Lavoie.

De sincères remerciements sont adressés au Dre Marie-Christine Guimont, au personnel soignant de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’aux propriétaires et aux équipes des résidences en famille d’accueil qui lui ont permis de se sentir chez-lui et de s’épanouir tout au cours de ses années de vie adulte.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Arc-en-Ciel de Montmagny (Regroupement de parents et de personnes handicapées), 25 Avenue Ste-Marie, Montmagny, QC G5V 2R6. https://www.arcencielrpph.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet le samedi 28 juin à compter de 13h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi28 juin 2025 à 14h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours, suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances: 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.