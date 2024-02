Monsieur Gaétan Leclerc 1953-2024

À La Maison d’Hélène, le 3 janvier 2024, à l’âge de 70 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gaétan Leclerc, époux de dame Mariette Anctil. Fils de feu monsieur André Leclerc et de feu dame Jeanne D’arc Miville, il demeurait à Saint-Pamphile,comté de L’Islet.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mariette, ses enfants: Steve (Marie-Claude Bois et ses enfants Eliott et Florence), Joanie (Guillaume Pelletier); ses petitsenfants: Clémence, Auguste et Casimir.

Il était le frère et le beau-frère de: Lisette, feu Gervais (Angèle Cloutier), Gaétane, Martine (Rémi Bourgault),Mario (Line Lebel). De la famille Anctil : Réjean (Marielle Tremblay), Hervé (Danielle Stanton), Raynald (feu MartheDupont - Claudette Gagnon), feu Richard, Langis (Line Dumas), Lorraine (Ronald Gauvin), feu Serge, Mario.Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Nathalie Gauvin, Nathalie Nicolas et Marie-Claude Bois des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu’au personnel de La Maison d’Hélène pour leur douceur, leur soutien et leur accompagnement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile le samedi 20 janvier 2024 à compter de 11 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 20 janvier 2024 à 14 h en l’église de Saint-Pamphile. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial « du Parc ».

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web: www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.