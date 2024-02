Monsieur Gaston Moreau 1935-2024

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 janvier 2024, à l’âge de 88 ans est décédé monsieur Gaston Moreau, fils de feu dame Hélèna Caron et de feu monsieur Rosaire Moreau. Il demeurait à L’Islet.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Steve (Chantal Paré) et Dave Moreau (Catrin Kronström) ; leur mère Dorothée St-Laurent ; ses petitsenfants Alexandra et William Méroz-Moreau, Stéphanie et Jessy Caron-Moreau ; leur conjoint ainsi que ses arrière-petits-enfants Arthur et Willow.

Il est allé rejoindre ses soeurs, son frère et leur conjoint. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de la Résidence Les Quartiers A ainsi qu’à celui de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins.

Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8.https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité des membres de sa famille et de ses proches lors del’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de L’Islet.

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

