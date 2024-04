Monsieur Georges-Henri Beaulieu (1939-2024)

À La Maison d’Hélène, le 21 mars 2024, à l’âge de 84 ans et 10 mois, est décédé monsieur Georges-Henri Beaulieu, époux de madame Solange Gaudreau. Il était le fils de feu monsieur Victor Beaulieu et de feu dame Alix Truchon. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le dimanche 21 avril 2024 à compter de 10 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 12 h à la salle commémorative du Complexe funéraire.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Solange, ses enfants : Guillaume (Geneviève Tanguay), Jacynthe (Charles Rodrigue), ses petits-enfants adorés: Corinne et Tristan Rodrigue, Marc-Édouard, Emma-Jeanne et Victor-Hubert Beaulieu, ses frères et sœurs : Lucille (feu André Boulet), Aline, feu Mariette (Pierre Jacques), Jean-Marie (Lise Laforce), Rose-Aimée (Léo Laterreur), feu Mathias, feu Gilles (Madeleine Laroche), Lise (feu Pierre Brochu), Nicole (Claude Couture), Roger, Denis (Liza Parker), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau: Benoit (Christine Painchaud), Jacques (Jacqueline Girard), Martin (Rita Coulombe), feu Pierrette, feu Roger, Priscille (Jocelyn Collin), Odette (Pierre-Yves Collin), Hélène (Ghislain Labrecque).

Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, ainsi que ses voisins si précieux.

La famille désire remercier le personnel de La Maison d’Hélène pour les bons soins prodigués, le réconfort et le soutien apporté. Un merci spécial à Mesdames Isabelle Bonneau, inhalothérapeute et Michaëla Bourgault, infirmière.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

