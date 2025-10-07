Monsieur Georges-Henri Mercier 1930 - 2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 20 septembre 2025, est décédé à l’âge de 95 ans et neuf mois monsieur Georges-Henri Mercier, époux de madame Louisette Picard. Il était le fils de feu dame Béatrice Gagné et de feu monsieur Harry Mercier. Il demeurait à Montmagny.

Les arrangements funéraires ont été confiés à la Résidence funéraire Boulanger 31, av. de la Fabrique, Montmagny. La famille se réunira en privé afin de célébrer sa vie.

Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Linda (feu Jean-Marc Lemieux) et Sylvain (Linda Boivin) ; ses petits-enfants : Vincent Lemieux (Valérie Langevin), Jérôme Lemieux, Joel Lemieux (Sylvie Montminy), Jean-Philippe Mercier (Julie Gramacia) et Sarah-Michèle Mercier (Olivier Drolet) ; ses arrière-petits-enfants : Olivia, Nathan et Arthur Lemieux, Benjamin et Philippe Lemieux, Raphaëlle, Victor, Élie et Maxim Lemieux, Rose Cliche, Tristan et Alexia Drolet et Théodore Gramacia Mercier ; ses frères et sœurs : Jean-Paul (Cécile Bouchard), feu Claude (Françoise Deschatelet), feu Jean-Yves (feu Gabrielle Fournier), Louisette (René Fortin), feu Jacqueline (feu Jacques Verville) ; ses beaux-frères et belles-sœurs décédés : feu Réal (feu Andrée Morin), feu Laurier (feu Jeannette Joubert) et feu Pierrette (feu Raymond Langlois) ; ainsi que tous les autres parents et amis des familles Mercier et Picard.

La famille désire remercier le personnel de la Maison d’Hélène ainsi que docteur Michelle Boulanger pour les soins, la présence chaleureuse et l’accompagnement de la famille. Pour souligner la mémoire de M. Mercier, la famille invite à encourager la mission de La maison d’Hélène : https://www.lamaisondhelene.org/Pour renseignements : Tél. : 418-248-1363 Tél. sans frais : 1-800-706-1363 Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com

