Monsieur Georges Vézina 1937-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 22 janvier 2025, à l’âge de 87 ans et 8 mois, est décédé Monsieur Georges (Ti-Tou) Vézina, époux de feu madame Solange Jacques. Il était le fils de feu monsieur Hervé Vézina et de feu dame Jeannette Normand. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2le samedi 29 mars 2025, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Richard Vézina (Daniella Dalterio), Lise Vézina (Philippe Perré), ses petits-en- fants : Véronique Rousseau (Gabriel Michaud), Frédéric Rousseau (Orély Potvin), Keven Létourneau, ses frères et sœurs : feu Roland (feu Marie Gelos), feu Monique, Roger (Denise Vachon), feu André (feu Rolande Pelletier), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jacques : feu Jean (Hélène Picard), Pierre (feu Mariette Beaulieu, feu Lise Ouellet), Hélène (Réjean Hébert), Clément (Céline Fournier), Benoît (Monique Anctil), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi que celui du Pavillon Labrie-Morneau pour les bons soins prodigués. Une pensée spéciale pour les deux chats du Pavillon Labrie-Morneau, Kiki et Koko qui lui ont apporté un grand réconfort.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec