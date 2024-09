25 ans se sont écoulés depuis que tu m’as quitté. Tu es dans mon coeur et mes pensées à tous les moments de ma vie. Si tu savais comme tu me manques. Je garde toujours le souvenir des merveilleuses années passées avec toi. Je t’aime plus que les mots ne puissent l’exprimer. Une messe anniversaire dans l’intimité sera célébrée à la mémoire de Monsieur Gilbert Sénéchal en l’église de Saint-David.

Merci à tous ceux et celles qui se joindront à nous en pensées.

Son fils Donald