Monsieur Gilles Blais 1955-2026

À son domicile, le 23 janvier 2026, à l’âge de 70 ans, est décédé paisiblement monsieur Gilles Blais, époux de madame Micheline Pelletier. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années à Montmagny. Originaire de Saint-Paul-de-Montminy, il était le fils de feu dame Thérèse Blanchette et de feu monsieur Ernest Blais.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Hélène (Serge Mercier et sa fille Emmanuelle Mercier), Éric (Nathalie Caron) et Martine Blais; ses petits-enfants : Lysianne Dumont, Thomas, Lucas et Marie-Sol Blais ainsi qu’Angélik Grant. Il était le frère et le beau-frère de : Denis (Germaine Blais), Nicole (Roger Boutin), Ginette, feu Georges, Bernard, France (Daniel Morel) et Pierre Blais ; de la famille de feu dame Marie Thibault et feu monsieur Josaphat Pelletier : feu Gérard (Diane Corriveau). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny, pour leur support, leur dévouement, l’approche des plus humaine et l’attention remarquable manifestée envers Gilles et notre famille.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace, le samedi 14 février à compter de 10h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 14 février 2026 à 14h en l’église de Cap-Saint-Ignace. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire De la Durantaye à Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.