Monsieur Gilles Gagné 1936-2023

À l’Hôpital de Montmagny, le 21 décembre 2023, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Gilles Gagné, époux de feu madame Rita Gazé. Il était le fils de feu monsieur Gérard Gagné et de feu dame Régina Fortin. Il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue St-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 19 janvier 2024, à compter de 11 h. Le service religieux sera célébré à 14 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Gilbert, Vickie (Bruno Aubé), sa petite-fille qu’il aimait tant Maude (Jérémie Morin), les filles de son gendre : Lauréanne et Pascale Aubé, ainsi que leurs familles respectives. Son frère Rénald (Madeleine Morin), ses frères qui l’ont précédé : feu Majella (feu Jacqueline Calvé), feu Laurier, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gazé: feu Cécile (feu Léo Beaudoin), feu Hélène, Jacqueline, feu Aline, feu André (Marie-Ange Roy), Fernande (feu Alphonse Rousseau), Thérèse, feu Jean-Pierre (Angélina Lebel), feu Monique, feu Françoise, Paul (Céline Gaudreau), Lucie (Jean-Guy Sirois), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille tient à remercier le Dr Villeneuve et le personnel en médecine interne de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ Des formulaires seront disponibles au salon.

