Monsieur Henri Chamard (1933-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 30 mars 2024, à l’âge de 90 ans et 10 mois est décédé monsieur Henri Chamard, époux de feu dame Monique Després, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu dame Jeannette Cloutier et de feu monsieur Émile Chamard.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Denis (feu Céline Jean) et André (Rita Rioux); ses petits-enfants : Jean-François Jean-Chamard, Karl Morin (Audrey Duval) et Christine Morin (Tommy Chouinard) ; ses arrière-petits-enfants : Elody, Léony, Rosaly et Vyctor Morin, Louis-Vincent et Hugo Chouinard ; son frère Georges Chamard (feu Jeannine Caron).

Il est allé rejoindre sa sœur ainsi que tous ses autres frères et leur épouse : Gemma, Charles (Yolande Poitras), Fernand, Roger (Françoise Laurendeau). De la famille Després, il était le beau-frère de : feu Suzanne (feu Robert Picard), feu Thérèse, feu Jean-Paul (Monique Chabot), feu Rita, feu Gemma (feu Patrice Giguère), Bernadette (Fernand Larose), feu Rosaire (Paulette Côté), feu Charles, Céline, feu Pauline (feu Gilles Veilleux), feu Jacques (Francine Gagnon) et Rachèle. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 13 avril à compter de 10 h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 13 avril 2024 à 13 h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « au bord de l’eau » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec