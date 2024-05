Monsieur Henri Pellerin (1938-2023)

Un an s’est écoulé depuis que tu nous as quittés. Tu es dans nos coeurs et nos pensées à tous les moments de notre vie. Si tu savais comme tu nous manques. Nous garderons toujours le souvenir des merveilleuses années passées avec toi. Nous t’aimons plus que les mots ne puissent l’exprimer. Pour honorer ta mémoire une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 26 mai 2024 à 9 h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours. Merci à tous ceux et celles qui se joindront à nous pour cette célébration.

Luc, Sylvain et Linda, ses petits-enfants : Nicolas, Jérémy, François, Élliot, Yannick, Samuel, Guillaume et Sarah Maude