« On traversera le pont quand on sera rendu à la rivière » Hervé

À l’Hôpital de Montmagny, le 21 juillet 2025, est décédé à l’âge de 72 ans monsieur Hervé Guimont. Il était l’époux de madame Céline Leroux et le fils de feu dame Thérèse Poitras et de feu monsieur Alfred Guimont. Natif de Cap-Saint-Ignace, il demeurait à Montmagny.

Les arrangements funéraires ont été confiés à la : Résidence funéraire Boulanger 31, av. de la fabrique Montmagny.

Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité et son urne a été déposée au columbarium du cimetière de Montmagny. Outre son épouse madame Céline Leroux, il laisse dans le deuil son frère Marcel (Diane Laurendeau), sa sœur Jacqueline, sa belle-sœur Maryse Leroux (Pierre Gaudreau), son beau-frère Yvan Noel (feu Lorraine Leroux), ses beaux-parents feu Roland Leroux et feu Irène Fournier, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses amis(es) ainsi que sa soeur éloignée Georgette.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont pris soin de lui durant sa maladie. Des dons en sa mémoire peuvent être faits à l’organisme de votre choix.

