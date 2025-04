Monsieur Hervé Pelletier 1932 - 2025

Au Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 14 mars 2025, est décédé à l’âge de 92 ans et 10 mois monsieur Hervé Pelletier époux de dame Clémence Robichaud. Il était le fils de feu dame Lucia Gagnon et de feu monsieur Pamphile Pelletier. Il demeurait à Saint-Pamphile comté de l’Islet.

Outre son épouse Clémence, il laisse dans le deuil ses enfants : Christine (Damien Leclerc), Janin (Marie-Josée Boucher), Steve (Nathalie Bérubé), Marie-Josée (feu Jean-Yves Bernier, Michel Cadrin), Rémi (Josée Lacroix).

Ses petits-enfants : Philippe et Olivier Leclerc; Samuel, Jonathan et David Pelletier; Alexandra et Kimberly Pelletier; Véronique et Frédéric Bernier ainsi que leur conjoint(e) et 9 arrière-petits-enfants.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Roger (feu Simone Deschênes), feu Florence (feu Étienne Avoine), feu Louis-Hébert (feu Nicole St-Amant), feu Colette (Jean-Marie Marcoux).

De la famille Robichaud : Romain (feu Ginette Pelletier), Michel (Micheline Leduc), Lorraine (feu Edmond Pelletier), Jean-Paul (Lise-Andrée Charland), Rachel (André Barbeau), Marielle (Marcel Pelletier), Thérèse (feu Claude Chamberland), Jane-D’Arc, Normand (Francine Lemelin), Juliette (Jacques Cloutier), feu Diane (Daniel Icart), Christiane (Bruno Chouinard).

Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

La famille souhaite remercier sincèrement tous les membres du personnel de la maison 2 du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue ainsi que la Dre Lyne Paré pour leur accompagnement et les excellents soins apportés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches C.P. 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils(De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphil le samedi 3 mai 2025 de 11h30 à 14h15. Le service religieux sera célébré le samedi 3 mai à 14h30 en l’église de Saint-Pamphile. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial du Parc de Saint-Pamphile.Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Entreprise affiliée à la Corporation des thanatologues du Québec.