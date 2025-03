À l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 22 février 2025, à l’âge de 82 ans, est décédé monsieur Hubert Coulombe, demeurant à Québec.

Originaire de Saint-Cyrille-de-Lessard, il était le fils de feu dame Graziella Chouinard et de feu monsieur Joseph-Arthème Coulombe; le frère de : feu Donald (feu Lucie Ouellet), feu Viateur, Suzanne (Martin Jeannelle) et feu Fernando.

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces : Carl (Nathalie Courchesne), André (Jacqueline Thibault) et Dany Coulombe, Eddy Coulombe et Richard (fils de Suzanne), leurs enfants, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Selon son désir, il n’y aura pas de rencontre au salon, ni de service religieux. Un moment de recueillement aura lieu ultérieurement lors de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial « à l’ombre du clocher » de Saint-Cyrille-de-Lessard.

