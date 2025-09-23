Monsieur Jacques Aubé 1945 - 2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 14 septembre 2025, à l’âge de 80 ans, est décédé monsieur Jacques Aubé, époux de madame Micheline Campagna. Fils de feu dame Simone Lacroix et de feu monsieur Philippe Aubé, il demeurait à Montmagny.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Eric (Julie Plamondon) et Mireille Aubé ; ses petits-enfants : Jean-Christophe Aubé, Olivier et Alexis Aubé. Il était le frère et le beau-frère de : feu Jean-Guy (feu Élisabeth Dutil), Renée (feu Jacques Dumas), Claudette (feu André Gaudreau), feu André (feu Ginette Gaudreau) et feu Gabriel Aubé (Denise Langlois) ; de la famille Campagna : Jeannette (feu Réal Noël), Lise (feu Claude Boulet), feu Solange (Émile Gonthier), Serge (Denise Fortin) et Doris (Michel Létourneau). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

La famille est très reconnaissante pour les soins et le soutien constant reçu de Dre Michelle Boulanger, Dre Annie Mercier et Julie-Pierre, infirmière à domicile, ainsi que de tout le personnel de la Maison d’Hélène de Montmagny pour leur accompagnement et leurs bons soins envers Jacques.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, www.lamaisondhelene.org ou par des offrandes de messes.

Les membres de la famille vous accueilleront le vendredi 26 septembre 2025 de 19h à 21 h 30 à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, du Souvenir, Cap-Saint-Ignace.

Un temps de recueillement sera également possible en présence du corps qui sera exposé dans la chapelle de la Résidence Virgo-Fidelis 1453, route 277 Lac-Etchemin, le samedi 27 septembre de 10h à 12h.

Sa famille vous invite à vous joindre à elle durant cette période, dans la salle adjacente à la chapelle. Le service religieux, diffusé en direct sur Radio Amour, suivra à 13 h 30 au Centre eucharistique et marial Spiri-Maria, 626, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin.

Par la suite, le cortège se rendra au cimetière Marie-Reine, 220 Rang 12, Lac-Etchemin, pour la dernière bénédiction, suivie de l’inhumation.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

