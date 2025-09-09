Monsieur Jean-Claude Gaumond 1937 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 21 août 2025, à l’âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Gaumond, conjoint de madame Gisèle Bélanger. Il était le fils de feu Léopold Gaumond et de feu dame Cécile Demers. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami (e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 12 septembre 2025 à compter de 15 h 00. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 17 h 00 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Columbarium extérieur du Cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Gisèle Bélanger, ses enfants : Réjean (Françoise L’espérance), Marie-Claude (feu Marc Lavoie), la mère de ses enfants, feu Louise Vézina, les enfants de sa conjointe : Karl (ses enfants Laury-Ann et Samuel) et Dave, ses petits-enfants : Mathieu Gaumond (Geneviève Dufresne), Nicolas Gaumond (Isabelle Théberge), Charles Gaumond (Julie Fortin), Maxime Lavoie (Monar Park), Marc-Antoine Lavoie (Anne Bernier), Samuel Lavoie (Audrey-Anne Lefebvre), ses arrière-petits-enfants : Florence Gaumond, Alice Gaumond, Éloïse Gaumond, Mia Lavoie, Eva Lavoie, Alexis Lavoie, ses frères et sœurs : Raymond, Yolande (feuGaston Boulet), feu Louisette, Hélène (Jacques Guimont), Nicole (feu Gilles Lemieux), Marcelle (feu Michel Gaudreau), Simone (feu Valmont Poitras), Gilles (Monique Couture), ses beaux-frèreset ses belles-sœurs de la famille Bélanger : Armand (Carole Ouellet), Noëlla (Paul Demers), feu Alfred (Lisette Michaud), feu Carmen (feu Hervé Labonté), Marcel (Linda Bourgon), Mariette (Philémon Roy), feu Monique (feu Denis Turgeon), Claude (feu Estelle Bissonnette), Arthur (Suzanne Lachance), Gérard (Diane Soucy), feu Gilles, Jeanne D’Arc (Gaston Côté), Denise (Serge Labrie), feu André, Suzan, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami (e)s.

La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène https://www.jedonneneligne.org/maisonhelene/ et/ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/.

Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418-248-0545, sans frais : 1-888-248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418-248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

