Monsieur Jean-Louis Tondreau

Le 25 août 2025, est décédé entouré de l’amour des siens au Centre d’hébergement de la Colline, à l’âge de 84 ans et 2 mois, M. Jean-Louis Tondreau, époux de dame Claudette Coulombe, demeurant à Chicoutimi. Il était le fils de feu dame Anne-Marie Couture et de feu monsieur Joseph Tondreau.

La famille accueillera les parents et ami(e)s le samedi 27 septembre 2025 de 13 h à 16 h au : Complexe funéraire Carl Savard, 780, boulevard Ste-Geneviève Chicoutimi-Nord, G7G 2E8.

Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 27 septembre 2025 à 16 h à la chapelle de la Renaissance. La crémation a eu lieu au crématorium du Complexe funéraire Carl Savard et les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. Outre son épouse, dame Claudette Coulombe, il laisse dans le deuil sa fille unique Annie Tondreau (Alain Duchesne) ; ses petits-enfants : Rachel, Victor et Evelyne ; ses frères et ses sœurs : feu Madeleine Tondreau (Marcellin Bernatchez) Micheline (Gérard Bernatchez), Jacques (Ginette Coulombe), Pierrette (feu Clément Lislois), feu Clément, feu Denis (feu Josette Caron) et Michel (Danielle Caron) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Florent Coulombe (feu Solange Dominique), feu Richard, feu Yves, Céline et Claude (feu Nicole Marois). Il laisse également dans le deuil ses filleules Marie-Ève et Mélanie ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis.

Pour celles et ceux qui le désirent, une personne bénévole de la Société Alzheimer du Saguenay-Lac-St-Jean sera présente au salon pour recueillir vos dons. Vous pouvez également faire un don au :

https://www.alzheimerslsj.com