Monsieur Jean-Paul Caron 1934-2025

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 3 juillet 2025, à l’âge de 90 ans et 11 mois, est décédé, entouré de l’amour de sa famille, monsieur Jean-Paul Caron, époux de feu dame Marie-Marthe Gaudreault. Fils de feu dame Alexina Dubé et de feu monsieur Hubert Caron, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Solange (feu Raymond Beaudet), Jacynthe (Denis D’amours), Paul-André (Roselyne Normand), feu Chantal (André Richard), Mario (Anne-Marie Beaupré), Gaétan (Claire Beaulieu) et Jean-Rémi (Sylvie Desjardins); ses petits-enfants : Catherine et Marie-France Beaudet, Kathleen et feu Mélanie C. St-Pierre, Caroline et Audrey Caron, Félix-Antoine, Laurent et Léa-Marie Caron, Jeff et Dave Richard, Edouard, Emile et Zélia Caron, William et Jenny-Ann Caron, Marc-Olivier Caron ainsi que ses 14 arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de : feu Alexis (feu Jaqueline Jobin), feu Jeanne d’Arc (feu Edouard Chouinard), Sr. Gemma s.c.q, feu Rose-Aline (feu Georges-Albert Desrosiers), feu Rita (feu Jean-Marie Déry) et Sr. Yolande Caron s.c.q.; de la famille Gaudreault : feu Jeanne d’Arc (feu Josaphat Dubé), feu Lucille (feu Adrien Caron), Gemma (feu Ferdinand Dubé), feu Albert (Suzanne Chapdelaine), feu Rosaire (feu Gemma Chouinard), feu Raymond (Lucette Fournier), feu Louis-Georges, feu Annette, Denise (feu Adrien Picard) et Thérèse (Gilles Picard).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l’équipe de La Maison d’Hélène ainsi que du Service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et de la Coopérative de services à domicile de la MRC de L’Islet pour leur soutien et leur dévouement. Un merci spécial à Huguette pour son humanité, son accompagnement et ses excellents soins auprès de notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 1er août de 19h à 21h, le samedi 2 août 2025 à compter de 12h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 2 août 2025 à 14h30 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial ‘’Sous les étoiles’’ de Saint-Jean-Port-Joli. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.