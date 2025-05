Monsieur Jean-Paul (Polo) Clavet 1928 - 2025

À l’Hôpital Jeffery Hale, le 27 janvier 2025, à l’âge de 96 ans et un mois, est décédé Monsieur Jean-Paul Clavet (Polo), époux de madame Rachel Proulx. Il était le fils de feu monsieur Alfred Clavet (Freddy) et de feu dame Jeannette Caron. Il demeurait à Québec et autrefois à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 18 mai 2025 à compter de 11 h 00. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 13 h 00 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rachel, ses enfants : Pierre (Joanne David), Lise (Jules Proulx), Jean, ses petits-enfants : Sébastien, Mathieu (Carolina Carillo), Élise (Olivier Lapointe) et Gabrielle (Gabriel Caron), ses arrière-petits-enfants : Jacob, Mégane et Théo. Ses sœurs : Pierrette (feu Raymond Rhéaume) et Monique (feu Eugène Bernier). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Proulx : feu Rose (feu Léo Lefèvre), feu Aimé (feu Claire Cutter), feu Robert, feu Aurore (feu Josaphat Boulet), feu Irma (feu Henri Laferrière), Rita (feu Roger Guillemette), feu Thérèse (feu Charles Legros), feu Germaine (feu Richard Duchesneau), feu Roger (feu Marie-Claire Tousignant), feu Ludivine (feu Jules Maheux), Jean-Paul (Antoinette Cloutier et la mère de ses enfants, Huguette Poirier), Raoul (feu Monique Lebrun, son amie Lise Chevrier), Lucienne (feu Fernando Turcotte) et Madeleine (feu Narcisse Boulet), ainsi que de nombreux neveux et nièces.

La famille désire remercier le personnel du 2e étage du CHSLD de l’Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation des amis du Jeffery Hale-Saint-Brigid’s, https://www.amisdujhsb.ca/fr ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm. Des formulaires seront disponibles au salon.

