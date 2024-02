À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 17 janvier 2024 à la veille de ses 91 ans est décédé monsieur Jean Pelletier, époux de dame Yolande Pelletier, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu dame Anna Dubé et de feu monsieur Alfred Pelletier.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Doris, feu Mario, Daniel, Martin (Hélène Chouinard) et Chantal (Christian Gilbert); ses petits-enfants : Jean-François, Amélie, Mélissa et Marina; leur conjoint et conjointe; ses arrière-petits-enfants : Emma-Rose, Mathias, Olivia, Élodie, Flavie, Elliot, Rafaëlle et Zachary.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Rose-Aimée (feu Pierre Dionne), feu Paul-Émile (Pauline Chouinard) et feu Raymond (feu Monique Rancourt); de la famille de son épouse Yolande : Jean-Guy (Gertrude Gagnon), Jacqueline (Claude Lefebvre), Claudette (feu Denis Caron, feu Yvan Pelletier), Suzanne (Louis Poulin) et Micheline; de la famille Gagnon : feu Philippe (Christiane Tremblay), Michel (Lisette Bard), Gisèle (Valmont Galland), Francine (André Lizotte) et René (Danielle Gagnon).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, leurs attentions et les excellents soins; aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny et à ceux de La Maison d’Hélène pour leurs soins, leurs attentions et la qualité remarquable de leur accompagnement en fin de vie. Un merci spécial à Micheline Pelletier pour son soutien si précieux dans les derniers mois.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 3 février à compter à 11 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 3 février 2024 à 14 h 30 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial « Sous les étoiles ».

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec